Simplement pour nous faire un coucou ou pour toutes demandes de catering, de privatisation ou d’événements n’hésitez pas on adore avoir de vos nouvelles !

Les informations que vous transmettrez par ce formulaire sont destinées à Holydogs. Ce formulaire nous permet de recevoir, gérer et répondre aux questions d’ordre général. Le renseignement de ce formulaire est libre et basé sur le consentement. Ce dernier est librement révocable. La fourniture des informations demandées par ce formulaire n’est pas obligatoire, mais l’absence ou l’inexactitude de vos coordonnées nous empêchera de vous adresser une réponse. Vous disposez d’un droit d’accès et le cas échéant, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous bénéficiez également du droit de vous opposer à la collecte des données qui vous concernent. reCAPTCHA : règles de confidentialité et conditions d’utilisation de Google.